«Динамо» выпустит футболку с нецензурным словом, чтобы покрыть штраф Лички

Московское «Динамо» объявило, что выпустит десять футболок, на которых написано нецензурное слово, которое главный тренер команды Марцел Личка произнес на пресс-конференции. Об этом пресс-служба бело-голубых рассказала в своем Telegram-канале.

«Мы запускаем сбор. Оформи предзаказ на футболку и получи шанс задать вопрос нашему тренеру на послематчевом интервью. Всего десять штук, каждая футболка стоит пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.

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«Это просто *кошмар*», — заявил Личка, употребив матерное слово после матча с «Ростовом».

Личка был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 24-й минуте динамовцы ответили точным ударом защитника Александра Кутицкого на 27-й минуте. Еще один гол «Динамо» был отменен: на 70-й минуте из-за офсайда не засчитали взятие ворот Константина Тюкавина.