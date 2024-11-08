Экс-игрок «Динамо» разочарован игрой команды

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об игре бело-голубых в текущем сезоне.

«Динамо» не хватает последовательности. Честно говоря, я немного разочарован выступлениями на данном этапе, но команде предстоит пройти еще длинный путь до конца сезона, все может случиться», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008-го по 2014-й год и вернулся в команду в сезоне-16/17. Вместе с бело-голубыми австралиец брал бронзу РПЛ, доходил до финала Кубка России, а также помог москвичам вернуться в Премьер-лигу.

Уилкшир — финалист Кубка Азии-2011.

В Премьер-лиге «Динамо» идет на 4-м месте после 14-и туров с 27-ю очками.

Сезоном ранее «Динамо» до последнего тура вело борьбу за чемпионство.