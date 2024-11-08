Мостовой заявил, что Тикнизян заиграл бы в Европе

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. По мнению Мостового, Тикнизян заиграл бы в Европе.

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«Почему нет? Что касается его уровня, он неплохой футболист и мог бы заиграть в топ-5 чемпионатов. Там ведь не все играют в условном «Реале», «Барселоне», «Манчестере», есть и другие команды», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» и победитель кубка Интертото в составе «Сельты». Провел за сборную России 50 матчей, забил 10 мячей.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА, проводит в «Локомотиве» 4-й сезон. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 12 матчей и забил 2 мяча.

«Локомотив» заплатил за Тикнизяна 5 млн евро. Летом игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».

Тикнизян выступает за сборную Армении.