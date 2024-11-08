Бонгонда: у «Спартака» — один из лучших составов

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о турнирных амбициях красно-белых. Он считает, что в текущем сезоне ещё ничего не решено — нельзя говорить, что у «Спартака» нет шансов на чемпионство. Также Бонгонда заявил, что у красно-белых — один из сильнейших составов в Российской Премьер-Лиге.

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