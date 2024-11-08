Широков рассказал, с кем лучше сыграть сборной России в товарищеских матчах

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков рассказал, с кем лучше всего сыграть сборной России в товарищеских матчах.

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«Зная, что мало возможностей сыграть с качественным соперником, предпочёл бы провести матч с молодёжной сборной России. Это вызвало бы высокий интерес в любом регионе страны. Качество сопротивления было бы выше, чем со сборной Брунея. А второй матч можно было бы сыграть смешанными составами или с командой «Россия-2», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).