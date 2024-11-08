Тикнизян: рад за Дзюбу, для своего времени он уже сделал достаточно

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре экс-нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

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«Не сказал бы, что как-то особенно жду матч против «Акрона» из-за того, что туда перешёл Дзюба. Но я очень рад за него. Не скажу, что мы с Артёмом друзья, но у нас хорошие партнёрские отношения. Я вижу, как он играет в «Акроне». И для своего игрового времени он уже сделал достаточно голевых действий, поэтому Артёму хочу пожелать только удачи», — приводит слова Тикнизяна Legalbet.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.