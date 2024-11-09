«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ

«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Жоао Педро и Мэттью О’Райли. У гостей отличился Эрлинг Холанд.

«Брайтон» с 19 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в лиге, команда с 23 очками идет второй.

В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Борнмутом», «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Оба матча состоятся 23 ноября.

В других матчах дня «Брентфорд» дома обыграл «Борнмут» (3:2), «Вест Хэм» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), «Вулверхэмптон» дома победил «Саутгемптон» (2:0), «Фулхэм» на выезде выиграл у «Кристал Пэлас» (2:0).