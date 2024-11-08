«Ротор» поделил очки с «Сочи» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Александр Машлякевич из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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На 35-й минуте нападающий «Сочи» Кирилл Никитин открыл счёт. Ответный мяч «Ротора» забил форвард Тимур Касимов на 78-й минуте.

После 18 сыгранных матчей «Ротор» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка. «Сочи» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 28 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого 33 очка.