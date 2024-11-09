Дубль 19-летнего Батракова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»

Московский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе "РЖД Арена в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок "железнодорожников" Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. "Факел" сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Сергей Цыганок.

В турнирной таблице национального первенства "Локомотив" занимает вторую позицию, набрав 34 очка. "Железнодорожники" на один балл опередили петербургский "Зенит", который еще не сыграл свой матч 15-го тура. "Факел" идет в зоне стыковых матчей на 14-м месте. Воронежская команда набрала 12 баллов.

В следующем туре РПЛ "Локомотив" сразится с другим московским клубом - "Спартаком". Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. "Факел" 24 ноября примет на своем стадионе московское "Динамо", начало встречи - 16:30 мск.