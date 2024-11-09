Хет-трик Винисиуса принес «Реалу» разгромную победу над «Осасуной»

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания). «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0.

На 34-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт. Затем на 42-й минуте увеличил преимущество хозяев Джуд Беллингем. Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте Винисиус. Окончательный результат в игре спустя восемь минут установил снова Винисиус, оформив хет-трик во встрече.

В первом тайме три игрока «сливочных» получили повреждения — Родриго и Эдер Милитао покинули поле в середине тайма, а в перерыве заменили Лукаса Васкеса.

После 13 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 21 очко. Возглавляет таблицу каталонская «Барселона», у которой 33 очка.