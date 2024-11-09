«Надоело»: Широков объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Бывший футболист сборной России Роман Широков объяснил, почему в сезоне-2024/25 фанаты стали часто на трибунах скандировать кричалку "Зенит" - позор российского футбола". Его слова приводит "РБ Спорт".

"Зенит" не могут обыграть, пресса подогревает тему — засилье легионеров, и так далее. Первые три года было нормально, не кричали, а сейчас надоело. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают", - заявил Широков.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" из-за болельщиков, которые скандировали "Зенит" — позор российского футбола" на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с "Ростовом" подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

"Зенит" выиграл шесть последних розыгрышей Российской премьер-лиги. После 14-ти туров в текущем сезоне команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 33 очка и три балла уступая лидеру - "Краснодару".