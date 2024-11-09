Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился размышлениями на тему того, сможет ли нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба повлиять на ход матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

"Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С "Зенитом" он вышел в основном составе и получил травму, а "Акрон", кстати развалился. Футбол - не наука, как многие думают, кто знает, может Артем выйдет в начале матча и гол забьет, а может вообще не выйдет и "Акрон" не проиграет. Этого никто не знает", - заявил Мостовой.

"Спартак" и "Акрон" сыграют в Москве на стадионе "Лукойл Арена" 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Дзюба - воспитанник московского "Спартака". За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в "Томь" и "Ростов".

Дзюба после ухода из "Локомотива" подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским "Акроном" сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.