Футболисты "Спартака" разгромили "Акрон"

Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 4:0 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

В составе победителей голы забили Тео Бонгонда (28-я, 63-я минуты) и Манфред Угальде (58, 74). На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Акрона" Солтмурад Бакаев.

"Спартак" одержал третью победу подряд в РПЛ. Ранее красно-белые в гостях победили "Пари Нижний Новгород" и московский ЦСКА, обе встречи завершились со счетом 2:0.

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков. "Акрон" - девятый с 16 очками. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, "Спартак" 23 ноября примет московский "Локомотив", "Акрон" днем ранее на выезде сыграет с казанским "Рубином".