Агаларов принес победу «Динамо» Махачкала в концовке матча с «Оренбургом»

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу махачкалинцев.

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В составе хозяев голы забили Эгаш Касинтура на 78-й минуте и Гамид Агаларов на 90+1-й минуте. У гостей отличился Саид Сахархизан, он открыл счёт на 15-й минуте.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» Махачкала с 15 очками расположилось на 10-й строчке.