КДК РФС рассмотрит удаление Прохина за нецензурную брань в адрес судьи

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на заседании рассмотрят поведение защитника «Оренбурга» Данилы Прохина в игре против «Динамо» (Махачкала).

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В субботу «Оренбург» в гостевом матче 15‑го тура МИР РПЛ проиграл «Динамо» со счетом 1:2. Победный гол был забит на 90+1‑й минуте. Главный судья Кирилл Левников показал красную карточку Прохину после финального свистка. В протоколе матча указано, что футболист был удален за нецензурную оскорбительную брань в адрес арбитра.

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«Рубин» — «Краснодар»: выход за пределы техзоны Рахимова (одиннадцатое нарушение), у Мусаева то же самое, восьмое нарушение в сезоне.

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: рассмотрим удаление Прохина из «Оренбурга» за нецензурную брань в адрес арбитра после матча, он приглашен на заседание. Неподобающее поведение команды «Оренбург» — шесть желтых и одна красная карточка.

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«Зенит» — «Ахмат»: «Ахмат» — поздний выход из раздевалки, задержка начала матча на 2,5 минуты. Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику и скандировали оскорбительные выражения. Ташуев покинул техзону и вышел на поле, — заявил Григорьянц «Матч ТВ».

Согласно статье дисциплинарного регламента, Прохину за «использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча» грозит от двух до четырех матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.

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