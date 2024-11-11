Месси прокомментировал поражение в матче с «Атлантой Юнайтед»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум».

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«Хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего. Спасибо всем людям, которые присоединились и поддержали нас. Теперь давайте приготовимся вернуться сильнее в следующем году», — написал футболист на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в первых двух матчах «Атланта» и «Интер» обменялись победами с одинаковым счётом — 2:1. И по регламенту была назначена третья встреча, в которой сильнее оказалась «Атланта Юнайтед». Таким образом, клуб вышел в четвертьфинал плей-офф МЛС.