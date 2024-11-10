ЦСКА победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте забил защитник Игорь Дивеев. На 60-й минуте счет сравнял хавбек Игорь Дмитриев. На 84-й минуте вывел армейцев вперед защитник Данил Круговой.

Таким образом, после 15 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 12 месте, имея в активе 12 очков. Лидирует «Краснодар» с 36 очками.

В следующем матче ЦСКА примет «Ростов» 23 ноября. «Крылья Советов» днем позднее также дома сыграют с грозненским «Ахматом».