Иностранный футболист «Рубина» назвал притягательные черты россиян

Сербский нападающий казанского «Рубина» Никола Чумич назвал притягательные черты россиян. Его слова приводит «Чемпионат».

Иностранный футболист заявил, что ему нравится схожесть русских с сербами, подчеркнув, что это особенно заметно по менталитету и языку.

«Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими. Вообще, для меня русские люди очень приятны — я люблю Россию!» — добавил он.

Чумич перешел в «Рубин» летом 2023 года. На его счету 24 матча в составе команды, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Ранее венесуэльский нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал о странной черте россиян. Иностранный футболист заявил, что поначалу ему было очень холодно в России и ему казалось странным, что россияне спокойно переносят подобную погоду.