Канчельскис назвал «Спартак» самым стабильным клубом в России

Бывший полузащитник сборных СССР и России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что увольнение Томаша Амарала из «Спартака» не вызвало у него удивления. В воскресенье «Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора. Португалец занимал данную должность с конца 2023 года. Генеральный директор «красно‑белых» Олег Малышев заявил, что у клуба уже есть кандидат на освободившийся пост. — Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается. В этом плане «Спартак» — самый стабильный клуб России: там стабильно хаос и неразбериха, — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт». «Спартак» в 15 турах МИР РПЛ набрал 28 очков и идет пятым в турнирной таблице. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:РБ Спорт