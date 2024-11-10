«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче 15-го тура РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Артём Чистяков (Азов). «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

На второй минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов открыл счёт. На девятой минуте нападающий Густаво Мантуан забил ответный мяч «Зенита». На 21-й минуте нападающий Матео Кассьерра вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте был удалён полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав девять очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.