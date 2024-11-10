Мостовой выразил готовность стать спортивным директором Спартака

Бывший футболист «Спартакаа» Александр Мостовой выразил готовность стать спортивным директором клуба. Его слова в воскресенье, 10 ноября, приводит Metaratings.

«В футболе же много денег крутится. Я бы пошел, если бы меня позвали спортивным директором "Спартака". Хоть нормально поживу», — заявил Мостовой.

Бывший игрок отказался как-либо характеризовать работу предыдущего спортивного директора Томаша Аморала.

«Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришел. В "Спартаке" часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей», — резюмировал он.

Об уходе Аморала с должности стало известно 10 ноября. Португалец пришел на пост спортивного директора «Спартака» в конце 2023 года, до этого он работал старшим скаутом в португальской «Бенфике».

6 ноября 56-летний Мостовой заявил о готовности возобновить карьеру в сборной России ради матча с Брунеем. Таким образом он оценил африканскую команду в качестве соперника для россиян по товарищескому матчу.