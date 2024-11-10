«Рубин» прервал победную серию «Краснодара» в РПЛ из 11 матчей

Сегодня, 10 ноября, «Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ. Таким образом, казанский клуб прервал победную серию чёрно-зелёных в чемпионате России из 11 матчей. Ранее «Краснодар» поделил очки с воронежским «Факелом» (0:0) в матче 3-го тура РПЛ.

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На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.