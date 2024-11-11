«Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Гильермо Куадра Фернандес (Испания). «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче на 33-й минуте забил нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер, которому ассистировал полузащитник Лука Сучич.

После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 18 очков.