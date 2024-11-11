Бонгонда прокомментировал уход Амарала из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на новость об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

© Чемпионат.com

«Ничего не слышал об этом. Если он принял такое решение, мы должны уважать это. Не могу ничего больше добавить», — приводит слова Бонгонда «Советский спорт».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.