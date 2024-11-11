Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?

Неожиданное решение руководства, которое на словах стремится к стабильности.

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«Спартак» выдал чуть ли не идеальный матч с «Акроном». Доминирование, реализация – почти всё было здорово. Да, продвинуться вверх по таблице не удалось – конкуренты почти не теряли очки. Однако остаться со своим уже неплохо. Казалось, этот вечер уже ничем не будет омрачён. Но «Спартак» сработал в своём стиле: позитив не мог длиться слишком долго. Сразу после встречи клуб на официальном сайте выпустил заявление, где объявил об уходе с должности спортивного директора Томаша Амарала. Для большинства это стало сюрпризом: ведь не было ни одного инсайда, что клуб расстанется с одним из ключевых менеджеров.

Естественно, требовались объяснения. Сразу после матча к журналистам вышел генеральный директор Олег Малышев. Он уклончиво отвечал на разные вопросы и выдал только несколько конкретных мыслей. Одна из них – с Амаралом расстались, потому что клуб не был удовлетворён летним трансферным окном.

«Это совместное решение клуба и Томаша. Пусть то, какие конкретно обсуждали вещи, останется внутри. Решение принято несколько дней назад, сегодня решили объявить. Во-первых, мы благодарны за работу, которую он провёл. Я говорю это не ради формальности. Том не только сделал несколько успешных трансферов в виде Угальде и Барко, но и проделал огромную работу. Однако клуб не очень доволен итогами летнего трансферного окна. Трудно сказать, ошибка его назначение или нет. Сейчас пришло время идти дальше».

Ок, у руководство претензия к летней работе. Но опять же: неужели, чтобы это понять, потребовалось дождаться ноября? Летом клуб купил Барко, Маркиньоса, Мангаша, Жозе и Абену. К двум трансферам вопросов минимум: Барко – лидер команды, а Маркиньос постепенно им становится. Мангаш просто играет мало. Абена сел в запас (но, кажется, туда его и брали), а Виллиан Жозе, похоже, так и не станет топовым страйкером для РПЛ. Если брать простейшую математику, то действительно – всё не очень. По крайней мере пока. Только два из пяти международных трансферов себя оправдывают.

Логично, что клуб этим доволен быть не может. Амаралу были выданы шикарные полномочия на реализацию выбранной стратегии (хоть до конца и не все понимали, в чём она): он одобрял трансферы, главного тренера, но очевидно, что руководители ожидали другого результата. А получили борьбу за пятое место. Но всё равно непонятно, почему такой странный тайминг: своего ключевого менеджера клуб снимает за два месяца до открытия зимнего трансферного окна – и пока не имеет ему альтернативы. Да, Малышев говорит про какого-то кандидата, но вряд ли он уже завтра приступит к работе. А ведь у Томаша наверняка были наработки по зимним трансферам. И теперь, получается, всё надо начинать сначала?

Вообще, должность спортивного директора в «Спартаке» и правда проклята. Первое время считалось, что Федуном. Он в последний период своей работы уж очень любил их менять. Но при «Лукойле» сильно лучше не стало – сначала эту роль исполнял Пол Эшуорт, а общественность не особо понимала, чем он вообще занимается. Теперь – Амарал, проработавший меньше года. При этом тот же Малышев говорит, что хочет выстраивать «Спартак» в условиях стабильности. Вопрос: о какой стабильности может идти речь с такой текучкой ключевых менеджеров?

Теперь интересно, кто придёт вместо Томаша. И будет ли новому человеку выдано столько же полномочий, сколько предыдущему спортивному директору. Или, может, «Спартаку» посмотреть на тот же «Зенит», где давно нет этой штатной должности. Зато каждый чем-то помогает – с одной стороны тренерский штаб, с другой – агенты, с третьей – менеджмент. А процент попаданий точно выше, чем у «Спартака».

Ведь если никого не назначать – не придётся быстро увольнять.