Полузащитник московского «Динамо» рассказал, какой клуб удивил в этом сезоне

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, какая команда удивила его в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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«Краснодар» нас не удивляет — мы видели, как классно они играли в предыдущем сезоне. Удивляет, скорее, «Локомотив» — этот клуб здорово прибавил в конкурентном плане и очень хорошо начал чемпионат. Мне нравится эта команда», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Динамо» идёт четвёртым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице.