Салихова отреагировал на уход Амарала «Спартака»
Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход из команды Томаша Амарала, который занимал должность спортивного директора.
«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика. Третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!» — цитирует Зарему Салихову Metaratings.ru.
Португальский специалист находился на должности спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. До этого 33-летний португалец был скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Накануне команда Станковича разгромила «Акрон» со счётом 4:0.
23 ноября в 16-м туре РПЛ «Спартак» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.