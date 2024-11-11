Салихова отреагировал на уход Амарала «Спартака»

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход из команды Томаша Амарала, который занимал должность спортивного директора.

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«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика. Третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!» — цитирует Зарему Салихову Metaratings.ru.

Португальский специалист находился на должности спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. До этого 33-летний португалец был скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Накануне команда Станковича разгромила «Акрон» со счётом 4:0.

23 ноября в 16-м туре РПЛ «Спартак» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.