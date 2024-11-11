«Локомотив» ведет переговоры с Тикнизяном о продлении контракта

Московский футбольный клуб "Локомотив" ведет переговоры с армянским полузащитником Наиром Тикнизяном. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Действующее соглашение Тикнизяна с "Локомотивом" истекает в июне 2026 года.

"С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении, - сказал Ульянов. - Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях. Хотим сохранить Тикнизяна? Мы хотим сохранить всех, никого не планируем продавать. Мы знаем, что все футболисты будут играть, иначе зачем мы их приглашали. Нам важна глубина состава, поэтому на продажу никого не выставляем".

"Переговоры с Ильей Лантратовым о продлении контракта также ведутся, все это за один день не делается. Но будет все хорошо. Посмотрим, получится ли завершить переговоры до зимы", - добавил Ульянов.

Тикнизяну 25 лет, он выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. В текущем сезоне футболист забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за железнодорожников.