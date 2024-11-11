Карраскаль отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-тренера ЦСКА

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на критику со стороны бывшего тренера ПФК ЦСКА Олега Фоменко. Специалист заявлял, что колумбиец не дорабатывал в обороне и не выполнял тренерский установки во времена игры за армейскую команду.

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— Ты всегда полностью выкладываешься на поле?

— Да, всегда на сто процентов. Я очень люблю свою работу.

— А экс-тренер ЦСКА говорил, что ты не дорабатывал в эпизодах.

— Если честно, не очень понимаю, что имеется в виду. Мне бы не хотелось говорить на эту тему, — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.