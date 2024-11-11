Полузащитник «Акрона» Хубулов: «Спартак» не удивил

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов поделился своими мыслями по итогам 15-го тура РПЛ, в котором его команда потерпела выездное разгромное поражение от московского «Спартака» со счётом 0:4.

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«Спартак» не удивил – они всегда играют в своём стиле: атакующий и комбинационный футбол, быстрые стенки и взаимодействия. У них хорошо получалось входить через центр. Мы чуть не успевали и оказывались в полупозициях», – приводит слова Владимира Хубулова «Чемпионат».

В 15-м туре на «Лукойл Арене» прошёл матч между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась успехом красно-белых со счётом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бонгонда (2) и Угальде (2). Владимир Хубулов был заменён во втором тайме.

После 15-ти туров «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. 22 ноября тольяттинская команда сыграет на выезде против казанского «Рубина». Стартовый свисток запланирован на 19:00.