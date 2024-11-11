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Дегтярев поддержал возможное выступление Сантоса за сборную России

Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал возможное выступление бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную России по футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В Минспорта поддержал возможное выступление Сантоса за сборную России
© РИА Новости
«Я вообще положительно отношусь. Сам просил президента Кэмерону Ли дать гражданство, он меня поддержал. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо. Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!» — заявил Дегтярев.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября и с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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