Экс-судья Фернандес прокомментировал отмененный гол Левандовского

«Не кажется офсайдом по ТВ-картинке». Экс-судья Фернандес о незасчитанном голе Левандовского «Сосьедаду»
Павел Фернандес прокомментировал отмененный гол Роберта Левандовского.
Нападающий «Барселоны» забил мяч в ворота «Реал Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда.
Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.
«Говорят, что у CTA (Технического комитета судейства – Спортс’‘) есть доказательства нахождения Роберта Левандовского в положении вне игры. Не знаю, планируется ли сделать заявление по этому эпизоду или нет. Однако мне не кажется это офсайдом, если оценивать по ТВ-картинке», – сказал бывший арбитр Павел Фернандес.
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«Не кажется офсайдом по ТВ-картинке». Экс-судья Фернандес о незасчитанном голе Левандовского «Сосьедаду»
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