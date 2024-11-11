Экс-судья Фернандес прокомментировал отмененный гол Левандовского

Павел Фернандес прокомментировал отмененный гол Роберта Левандовского.

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Нападающий «Барселоны» забил мяч в ворота «Реал Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда.

Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.