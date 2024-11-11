Экс-футболист «Спартака» назвал открытие первого круга РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака», «Краснодара» и петербургского «Зенита» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал «Краснодар» открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Открытием можно назвать «Краснодар». Они закончили первый круг на лидирующей позиции. Я бы не сказал, что кто-то удивил. Если брать команды из первой части турнирной таблицы, я бы еще выделил «Локомотив», — сказал Деменко.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

«Краснодар» стал единственной командой текущего сезона РПЛ, которая завершила первый круг без поражений.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с казанским «Рубином».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Локомотив» в заключительном матче первого круга со счетом 2:1 обыграл воронежский «Факел».