РФС увеличит выплаты судьям

Российский футбольный союз увеличит выплаты судьям с 1 июля 2025 года, сообщил «Спорт-Экспресс».

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В этом сезоне главный арбитр получает за один матч РПЛ 200 000 рублей. В следующем сезоне рефери будет зарабатывать 214 00 рублей. Выплаты лайнсменам и ВАР увеличатся со 100 000 до 107 000. Резервный судья будет получать 26 750 вместо 25 000 руб. АВАР и инспектор матча будут зарабатывать 53 500 вместо 50 000 рублей. Всего затраты организации на один матч увеличатся с 625 000 до 668 750 руб.

Также будет увеличена ежемесячная зарплата судей с 50 000 до 53 500 рублей. Выплаты будут увеличены и арбитрам, работающим на играх Первой и Второй лиг.