Шмаров: Соболев был глубоко неправ, назвав «Спартак» командой неудачников
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о скандальном переходе Александра Соболева в «Зенит».
— Вас как бывшего спартаковца история с Соболевым покоробила?
— Нет. Не он первый, не он последний. Но в том, что он назвал «Спартак» командой неудачников, Соболев глубоко неправ. Как можно, находясь в коллективе, такое говорить? Если человек не хочет играть в команде, он и не нужен. Такой не будет выкладываться, голову подставлять. Будет ноги убирать. Нам не нужен футболист, который не хочет отдаваться за клуб.
— О нападающем Соболеве вы высокого мнения?
— Моё мнение: средненький нападающий. Кроме игры головой, я у него ничего особенного не видел, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.