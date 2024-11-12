Шмаров: Соболев был глубоко неправ, назвав «Спартак» командой неудачников

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о скандальном переходе Александра Соболева в «Зенит».

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— Вас как бывшего спартаковца история с Соболевым покоробила?

— Нет. Не он первый, не он последний. Но в том, что он назвал «Спартак» командой неудачников, Соболев глубоко неправ. Как можно, находясь в коллективе, такое говорить? Если человек не хочет играть в команде, он и не нужен. Такой не будет выкладываться, голову подставлять. Будет ноги убирать. Нам не нужен футболист, который не хочет отдаваться за клуб.

— О нападающем Соболеве вы высокого мнения?

— Моё мнение: средненький нападающий. Кроме игры головой, я у него ничего особенного не видел, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.