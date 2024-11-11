Шикунов назвал провалом работу Амарала в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал провальной работу Томаша Амарала в московском клубе.

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В воскресенье «Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора по соглашению сторон. Португалец занимал данную должность с конца 2023 года. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у клуба уже есть кандидат на этот пост.

— Значит, что‑то внутри у них не сработало. Явных конфликтов, скандалов не было. Ни я, ни вы об этом не знаем. Были недовольства комплектацией, проблемы в этом направлении. Проблемы в результате, 5–6 место — не для «Спартака», все это понимают. Были, наверное, у руководителей «Луйкола» к нему вопросы. Как оценю работу Амарала в клубе? А что нормального, такое количество людей привезти, а угадать максимум две позиции — Барко и Угальде. Получается, провал, — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

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