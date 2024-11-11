Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года
Продажу пива на российских стадионах могут разрешить в 2025 году.
Госдума рассмотрит законопроект о снятии запрета на продажу пива на российских стадионах после Нового года, сообщил депутат Дмитрий Свищев телеграм-каналу Mash.
По словам парламентария, главная проблема в вопросе отмены ограничения состояла в позиции руководства РФС и пивоваренных компаний. Однако ситуация изменилась – идею о продаже пива на стадионах поддержал генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.
Отмечается, что такая мера позволит пополнить бюджет РФС.
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