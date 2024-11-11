Баринов пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не поможет сборной России на ноябрьском учебно-тренировочном сборе. Полузащитник пропустит сборы по семейным обстоятельствам.

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15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года. Российские арбитры также перестали привлекаться к международным матчам. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других видах спорта.