«МЮ» сделал запрос о возможности трансфера Нкунку. Форвард недоволен игровым временем в «Челси» (L’Equipe)
Кристофер Нкунку может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы делали запрос о возможности трансфера нападающего «Челси», сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Отмечается, что сам футболист недоволен своим положением в нынешней команде – в текущем сезоне АПЛ он отыграл лишь 154 минуты. Больше игрового времени он получает в Кубке лиги и Лиге конференций.
Француз раздумывает о своем будущем в «Челси». Пока он не сообщил клубу о желании уйти, но несколько клубов, среди которых был и «Юнайтед», уже связывались с «синими» по вопросу возможного приобретения игрока.
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«МЮ» сделал запрос о возможности трансфера Нкунку. Форвард недоволен игровым временем в «Челси» (L’Equipe)