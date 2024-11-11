Экс-игрок назвал разочарования РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что в первом круге Российской премьер-лиге (РПЛ) его разочаровали «Пари НН» и «Химки».

«Есть команды, которые разочаровывают своими нефутбольными действиями и своей игрой. Это можно сказать про «Химки», «Пари НН». Но футбол все видит и расставит все по своим местам. В футболе не бывает мелочей, ведь из них вырастают большие ошибки», — сказал Булыкин.

По итогам первого круга «Пари НН» занял в чемпионате России занял десятое место, набрав 15 очков. «Химки» с 15-ю баллами расположились на 13-й строчке.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

«Краснодар» стал единственной командой текущего сезона РПЛ, которая завершила первый круг без поражений. Одно поражение по итогам первого круга имеет петербургский «Зенит», который уступил «Краснодару» (0:2).