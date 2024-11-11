Веретенников: «Не думаю, что «Спартак» будет вовлечен в борьбу за медали»

Бывший нападающий сборной России по футболу Олег Веретенников в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что московский «Спартак» не будет вовлечен в борьбу за первую тройку в нынешнем сезоне МИР РПЛ.

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По итогам 15 туров московский «Спартак» набрал 28 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Краснодар» лидирует, набрав 37 очков. «Зенит» с 36 очками идет на второй строчке, тройку лучших замыкает «Локомотив» (34 очка).

— Какая команда впечатлила вас больше всего в первом круге?

— Если опираться на турнирную таблицу, никто сильно не удивил. Первая шестерка состоит из привычных для тех позиций команд. Внутри неё образовались свои лидеры, но я думаю, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо» — это та четверка, которая будет конкурировать за чемпионство. К ним может присоединиться ЦСКА, если им удастся «выровнять» свою игру и набирать очки с начала второго круга.

Не скажу то же самое про «Спартак». Сложно оценивать уход Амарала, не будучи внутри, но заметно, что клубу сильно не хватает стабильности. Не думаю, что сейчас «Спартак» будет вовлечен в борьбу за первую тройку.

Я бы отдал должное «Краснодару», считаю его лучшим клубом первой половины. Он очень уверенно выстоял в 15 турах. Команда начала сезон с трёх ничейных результатов, а после развила серию побед до 11 игр. Это заслуга и игроков, и Мурада Мусаева, которого я бы назвал лучшим тренером по итогам первого круга.

— Кого бы вы выделили из игроков?

— Из россиян — Батраков. Он выделяется в «Локомотиве». Не только по статистике, но и своей игрой, влиянием на команду. Из иностранцев для меня очевидной кандидатурой на звание лучшего игрока является Кордоба, — сказал Веретенников «Матч ТВ».

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