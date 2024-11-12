Месси сделал заявление после поражения «Интер Майами» от команды Миранчука

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к болельщикам после вылета команды из плей-офф МЛС.

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«Хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего. Спасибо всем людям, которые присоединились и поддержали нас. Теперь давайте приготовимся вернуться сильнее в следующем году», — написал он.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом.

В трехматчевом противостоянии «Интер Майами» выиграл первую игру со счетом 2:1, однако во второй уступил — 1:2, что позволило «Атланте» выйти в четвертьфинал турнира. Команда сразится с «Орландо Сити».

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.