Стало известно, какими трансферами «Спартака» гордится Амарал

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал гордился двумя трансферами, которые успел осуществить за время работы в московском клубе. В частности, он был доволен и горд подписаниями Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко, информирует Sports.ru.

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Отмечается, что особенно Амарал переживал за успехи Угальде. Он расстраивался, когда у коста-риканца не шла игра, и радовался его голам, когда Манфреду удавалось забить.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.