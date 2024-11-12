Игрок сборной Эквадора умер после месяца комы

Скончался 22-летний игрок сборной Эквадора Марко Ангуло, проведший в коме 35 дней после ДТП. Об этом пишет «Чемпионат»

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По данным издания, спортсмен оказался в реанимации после того, как машина, в которой он ехал, врезалась в балку моста. Двое из пяти находившихся в автомобиле погибли в день аварии. Известно, что 22-летний футболист находился за рулем.

За жизнь Марко Ангуло врачи боролись больше месяца. У него были серьезные травмы, в том числе перелом таза, отек мозга и посттравматическое субарахноидальное кровоизлияние. После операции состояние футболиста улучшилось, но организм не смог справиться с последствиями аварии.

«Еще более трагичной эту историю делает тот факт, что два года назад Ангуло попал в ДТП, в котором погиб его двоюродный брат-футболист», - отмечает издание.

Ранее 20-летний голкипер эквадорского футбольного клуба «Барселона» Джастин Корнехо умер после того как поскользнулся и упал в душе.