Футболист Зорин назвал одну из самых запоминающихся игр за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в эфире «Матч ТВ» заявил, что игра с махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России стала для него одной из самых запоминающихся за «красно‑белых» в карьере.

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Встреча последнего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла 22 октября в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Динамо» с 37‑й минуты играло в меньшинстве после удаления защитника Ильи Кирша. На 85‑й минуте главный арбитр Павел Шадыханов показал красную карточку Зорину, который на 49‑й минуте также стал автором гола в этом матче.

— Самых запоминающихся игр нет, так как у меня не так много матчей за главную команду. В матче с махачкалинским «Динамо» и соперник удалился, Илья Кирш, с которым я сейчас играю за молодежную сборную, и я гол забил, и сам потом неудачно сыграл два раза и удалился. Вроде положительные эмоции, но в тоже время и отрицательные, что удалился и пропустил кубковый матч с «Ростовом». Под конец матча больше даже огорчился из‑за пропуска следующей игры в Кубке, — сказал Зорин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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