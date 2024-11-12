Божович назвал европейский клуб, в котором смог бы работать Карпин

Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович, ранее работавший в ряде клубов РПЛ, высказался о Валерии Карпине. По мнению сербского специалиста, тренер «Ростова» и сборной России мог бы потянуть уровень работы в испанской «Севилье». Божович считает, что Карпину хватило бы опыта для работы в топ-чемпионате.

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