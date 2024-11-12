Бонгонда: меня критикует Титов? Я даже не знаю, кто это

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на критику со стороны бывшего капитана «Спартака» Егора Титова. Ранее ветеран красно-белых заявлял, что ему грустно смотреть за игрой Бонгонда. В ответ конголезец заявил, что даже не знает, кто такой Титов. Поэтому ему всё равно на критику легенды клуба.

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«Меня критиковал Титов? Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» завершил первый круг РПЛ сезона-2024/2025 на пятом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.