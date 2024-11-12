Роналду получил трофей Quinas de Platina от португальской федерации футбола: «Криштиану отдал сборной более 20 лет, является послом Португалии, отлично представляет нашу страну»
Криштиану Роналду получил награду от Федерации футбола Португалии.
Вчера состоялась церемония вручения наград Quinas de Ouro, организуемая португальской футбольной федерацией (FFP). Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил самый престижный трофей – Quinas de Platina.
«Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну. Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир. Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам», – сказал президент Фернанду Гомеш.
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