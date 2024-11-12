«Реал Сосьедад» разыграет приз в честь возвращения Захаряна после травмы

«Реал Сосьедад» проведет розыгрыш приза в честь возвращения российского полузащитника Арсена Захаряна после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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В августе 21‑летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. В октябре он приступил к тренировкам в общей группе, однако позднее снова стал тренироваться индивидуально. 4 ноября представитель футболиста Геннадий Голубин сообщил «Матч ТВ», что Захарян вернулся к тренировкам в общей группе.

«Реал Сосьедад» объявил, что в одной из социальных сетей разыграет среди подписчиков комплект формы Захаряна с его автографом.

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. 24 ноября команда сыграет в гостях с «Атлетиком» из Бильбао.

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