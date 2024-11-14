Аленичев: легионеры не обязаны знать экс-игроков «Спартака»

«Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова
Дмитрий Аленичев считает, что легионеры не обязаны знать экс-игроков «Спартака».
Ранее Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Егор Титов, поэтому равнодушен к критике с его стороны.
«Новые легионеры не полностью справляются со статусом «спартаковца». Что им делать? В музее они уже не раз были, про историю клуба рассказали. Поверьте, для них знать историю «Спартака» – не самое главное. Абсолютно спокойно отношусь к тому, что меня не знает иностранный футболист. Легионер, который приезжает из Коста-Рики или Бразилии, не обязан знать Титова, Аленичева. Он подписал контракт на три года. У него какая первая мысль? Отработать контракт! Зачем им знать, кто такой Дасаев, Черенков? Все это им неинтересно, поверьте. Спартаковский дух? Это точно не про иностранцев. Если мы говорим о наших воспитанниках, то, конечно, они должны знать, кто мы такие. Если не знают, то здесь уже вопросы к нашим воспитанникам», – заявил экс-игрок и тренер «Спартака» после матча памяти Федора Черенкова.
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«Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова
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